A polgármester beszélt a terjesztőkkel is. Elmondásuk szerint már nem forgalmazzák a drogokat, ez azonban alig hihető. A dílereknek nincs munkahelyük, de jobban élnek, mint sokan munkából. Nagy Sándor arról is beszámolt, hogy szinte minden este kint van az érintett részeken. Céltalanul "bóklászó" fiatalok járkálnak az utcán, mint akiket hajt valami, nem engedi pihenni. Más településről is előszeretettel érkeznek Recskre. A község vezetője már ránézésre tudja, kik és honnan jönnek, próbálja elzavarni őket. Volt rá példa, hogy beültette a kisbuszba és elvitte a településről az illetőt.