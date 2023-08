Amikor este hat körül egy mezőkövesdi tűzoltó esküvőn szóltak a szirénák, a kövesdi lánglovagok lehet, hogy az előrejelzés alapján sejtették, hogy mennyi dolguk lesz még az este folyamán. Ha így volt, igazuk lett, a délről érkező vihar végigsöpört a térségen, de a városnak jobbára özönvíz jutott, igaz, a Zsóry felé a kerékpárúton is voltak leszakadt faágak és a víz megállt az aluljáróban. Kidőlt fák akadályozták a közlekedést a katonai úton is. A víz megállt a főtéren, volt olyan autó, ami elakadt benne, ezt több segítőkész járókelő tolta ki onnan. Bíró Dávid automatája szerint kb 28 milliméter eső esett este fél hét és hét között.

Szentistvánon fák dőltek ki a falu elején és kisebb utcáiban is, ezek villanyvezetékeket is szakítottak le, de házak is beáztak, megrongálta a tetőket a forgószél. Poroszlón az iskola tetejét bontotta meg a vihar és mindent felkapott az udvarokon, ami nem volt lerögzítve. Borsodivánkán villanyoszlop dőlt ki, vezeték szakadt le, károk voltak Négyesen és Sályban is.