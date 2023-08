A gyümölcstermelő arról is beszélt, hogy szilvaszezon már náluk is nagyon hosszú, szeptember közepéig tart, mert az új, kései fajták is teremnek.

– A szilvából legalább ugyanolyan finomságok készíthetők, mint a barackból. A lekvár az egyik termék. Bár, már a kajszinál is tapasztaltuk, hogy sokan kezdenek leszokni a lekvárfőzésről. Már eltűntek azok a generációk, akik hajlandók erre időt, energiát áldozni. A mai középkorú háziasszonyok úgy vannak szocializálódva, hogy a boltban megveszik a félkész-, vagy készterméket. Nem olcsón, de mégiscsak kapnak valamiféle lekvárimitátumot is, de azok gyümölcstartalmát illetően egészen tragikus a helyzet. Horrorisztikus látni, hogy élelmiszerként kínált rózsaszínű meg kék folyadékokat lát az ember az üzletekben, és ezekkel célozzák meg a gyerekeket, meg a szülői felelősségükre talán még rá sem ébredt fiatal anyákat és apákat. Sajnos, a média sem hívja fel kellően a figyelmet arra, hogy mennyi silány, bolti terméket megesznek és megisznak – emelte ki Székely Zoltán.

A szilva esetében rendkívül jelentős szerepe lehetne az aszalványnak, tette hozzá a gazda.

– Az aszalt szilva nagyon egészséges. Az áldott állapotban lévő hölgyeknek az étrendjébe például szigorúan be kellene építeni. Az emésztési problémáikra, szorulásaikra adhatna megoldást. A gasztronómia is hatalmas lehetőség az aszalt szilva felhasználására, gondoljunk csak a vadhúsokat megkoronázó mártásokra. E téren is szeretnék elmozdulni, aszalószekrényt fogok venni. Sajnos, egymillió forint körül van már az ára, de az már ipari méretű. A jó aszalványnak is megvan a titka: csak az érett, válogatott, zamatos szemeket szabad megaszalni. És, ne feledkezzünk meg a szilvából készíthető termékek sorában a pálinkáról sem. A jó szilvapálinkának maximum a kajszipálinka a párja. A szilvának a fajtajellege azonnal felismerhetővé teszi a nedűt – magyarázta Székely Zoltán.

A gazda elmondta, a szilvát is Szedd magadban! akcióban értékesíti.

– Egyrészt, nem kell vitatkoznom a kereskedőkkel, felvásárlókkal, és nyelnem a mérget a szemérmetlenül alacsonyan megszabott áraik miatt. Ennél azonban sokkal lényegesebb az az élvezet, hogy rengeteg olyan emberrel hoz így össze a jó sorsom, akik életükben nem ettek még a fáról ott helyben leszedett gyümölcsöt. Nagyon fontosnak tartom ugyanis, hogy az emberek szedés előtt megkóstolhassák és kiválaszthassák azt a fajtát, amelyiknek számukra a legnagyobb élvezeti értéke van. Sokan elmondják nekem, el sem tudták eddig képzelni, hogy ilyen létezik. Ők természetesen a következő szüretkor vissza is térnek, így ez az értékesítési forma a marketingünk részévé is vált. Megfigyelhető, hogy nagyon sok gyermekes család érkezik, s a szüret családi programmá válik szilvaszedéskor is– fogalmazott Székely Zoltán.

Számos forrásból olvashatjuk, hogy a zamatos, húsos, lédús szilva többek között kalóriaszegény, nem tartalmaz telített zsírokat, ám vitaminokban, ásványokban és más összetevőkben gazdag. Kiváló C-vitamin forrás, amely segíti a szervezetet a rák, a gyulladások és a szabadgyökök elleni harcban. Az A-vitaminnak jótékony hatása van a látásra, a bőrre és a nyálkahártyák egészséges megőrzésére. K-vitamint is tartalmaz, ami fontos a véralvadáshoz, a csontok fejlődéséhez és az Alzheimer-kórban szenvedők gyógyításához. A szilva gazdag magnéziumban, káliumban, vasban és fluoridban. A szilvát hashajtóként is használják, a székrekedés természetes ellenszere.