Ivádon például külön felhívták a figyelmet arra, hogy ezt a szeptemberi támogatott menzai étkezéshez be kell mutatni. Ha augusztus végén lejár a jogosultság, azt már most kérelmezni kell a helyi hivatalban, hogy minél előbb be tudják vinni Pétervásárárai Közös Hivatalba.

Ha nincs érvényes határozat, az ingyenes szeptemberi étkezés is ugrik, azaz az első hónapot ki kell fizetni.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock.)