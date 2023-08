Már javában zajlik a tanévkezdési bevásárlási szezon, de az iskolakezdés a legtöbb családnak hatalmas anyagi terhet jelent. Ahogy sok minden másnak, a tanszerek ára is megemelkedett. A Sirály Papírbolt arról számolt be portálunknak, hogy jelentősen nőttek a tanszerárak.

– Nincs olyan termék, melynek ne emelkedett volna meg az ára, nagyságrendileg húsz és negyven százalék közötti emelkedésről számolhatunk be, s ez még nem állt meg véleményünk szerint – emelték ki.