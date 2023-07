Egész nyáron zajlik a MosolyTáska akció a PontVelem Okos Program, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat MMSZ és a GLS Hungary közös szervezésében. A diákok júliusban és augusztusban a karitatív szervezet gyűjtőpontjain, nyár végén pedig az iskolákban adhatják le jó állapotú, de a következő tanévben már nem használt táskáikat, hogy azokkal mosolyt csaljanak a nehéz sorsú gyerekek arcára tanévkezdéskor - közölte honlapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálat.

A megunt, de még jó állapotú táskákat Heves vármegyében is leadhatják a jótékonykodni szándékozók. Az egyik helyszín a MMSZ Gondviselés Háza Hatvanban, a Nagytelek utca 2. alatt. A másik a MMSZ Gondviselés Háza Egri Idősek Otthona, Petőfi Sándor utca 26/b. A harmadik pedig a MMSZ Hevesi Csoport, Bajcsy-Zsilinszky u. 46. Bővebb információ itt.

Az iskolatáska, a tolltartó, a füzetek, az írószerek és a tanuláshoz szükséges további eszközök beszerzése sokszor elérhetetlen a nehéz helyzetben élő, több gyermekes családoknak. A gyerekek már azzal is hátrányba kerülhetnek az iskolában, hogy táska hiányában szétszórtan hordják felszerelésüket, otthon marad a füzet, elveszik a ceruza. Így lemaradhatnak a tanulásban, kudarcok érhetik őket, gúnyolódás célpontjaivá válhatnak és akár szorongás is kialakulhat náluk. A legszegényebb családok gyermekei támogatására harmadik alkalommal szervezi meg nyári iskolatáska gyűjtését a Máltai Szeretetszolgálat, a PontVelem Okos Program és a GLS Hungary. A MosolyTáska célja amellett, hogy a táskák segítséget nyújtanak a rászoruló családoknak a következő iskolakezdéskor, a gyűjtés arra ösztönzi a gyerekeket, hogy ahogy a pénzügyi tudatosság és a környezetvédelem, úgy a segítségnyújtás is legyen természetes része az életüknek - írja a szeretetszolgálat közleménye.