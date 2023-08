Egész napos ingyenes rendezvényre várták az érdeklődőket a múlt szombaton Pétervására Főterén. Az Észak-Hevesi Leader HACS (helyi akció csoport) által szervezett gasztrofesztiválon nemcsak finom ízek várták a látogatókat, hanem számos kézműves termék közül is válogathattak a vásári forgatagban. A helyi termelők és amatőr alkotók saját produktumaikat - csodás festményeket, natur kozmetikumokat, ékszereket, ásványi kristályokat, textileket kínáltak. Az ízletes lekvárokat, szörpöket, csatnikat, szószokat, borokat, sajtokat meg is kóstolhatták.

A helyszínen volt hennafestés, ékszerfülbevaló fülbelövés, hajfonás, arcfestés, csillámtetoválás. A gasztrokínálatban a pörköltek, gulyások mellett street food és házias étkek, lángos variációk, édességek, főtt kukorica, gofri szerepeltek.

A színpadi programkínálatra sem lehetett panasz, operett, mulatós nóták, romantikus dallamok és retro slágerek is felcsendültek, és egy rövidke színi előadást is megnézhettek a Széki Színjátszók jóvoltából. Nagy sikert aratott a tarnaleleszi Vándorland Zenekar produkciója is. A programot tombolahúzás színesítette, a gyermekeket pedig ingyenes ugrálóvár, népi fajátszótér és fa játékok, lufihajtogatás és karikatúra- portrékészítés, valamint a Bükki Nemzeti Park „Vidra Verda” mini ismeretterjesztő és kutató állomása várta este hat óráig.