Orosz Ibolya most ismét a Facebookon fogalmazta meg véleményét a helyzettel kapcsolatban:

- Pár napja reagáltam Farkas Attila társadalmi alpolgármester kirohanására. Azzal vádolt néhány képviselőt, köztük engem is, hogy nem szavaztuk meg a városi kezelésben lévő temetők gondozását. Ezt a feladatot évekig a Városgondozás Kft. végezte, most pedig teljesen szabálytalanul, az EKVI (Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye) feladatául akarták szabni. Mindezt olyan formában, hogy az EKVI – miután kapacitása nincs ezen feladatok ellátására - alvállalkozó bevonásával fogja gondozni a temetőket. Azt meg végképp nem tudjuk, hogy mi lesz a temető-gondnokokkal. Azt, hogy miért éri meg az Önkormányzatnak egy köztes vállalkozást bevonni ezen feladatok elvégzésébe, találják ki Önök! Nem lesz nehéz. Annyit azért még hozzáteszek, hogy míg a Városgondozás működését a képviselők is látják, addig egy intézmény akár kézi vezérléssel is működni tud a polgármester által. Csupán úgynevezett előirányzatot, tehát pénzt kell biztosítani a feladat ellátására, szerződés, számla és elszámolás nélkül. Ha ez az összeg nem elég, majd ismét ad pénzt az önkormányzat - írta.

- Visszatérve a temetők karbantartásához és a Városgondozáshoz: a cég évtizedek óta végzi ezt a feladatot. Pénteken Minczér alpolgármester úr viszont azt találta mondani, hogy a temető karbantartási és gondozási feladatok azért kerültek kiszervezésre a Városgondozás alól, mert azt Juhász Géza igazgatóként még maga kérte tőlük. Ugye értik?! Egy önkormányzati tulajdonú Kft vezetője válogat a feladatokban? Önök elhiszik ezt? Nos, ne is higgyék el, mert nem igaz! Pont, hogy az ellenkezője történt. A Kft. vezetője kérte, hogy a temetők fenntartását ne vegye el az önkormányzat, mert ez a feladat alapfeladata a Kft-nek, ha ezt is elveszi az Önkormányzat, akkor „igazából az egész céget is felszámolhatják, mert nincs értelme tovább fenntartani”. Többek között ezért és nem másért van az, hogy a Bizottság nem támogatta a Városvezetés szakmaiatlan ámokfutását - tette még hozzá.