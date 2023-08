Kerecsenden nagy ünnepre készülnek a hétvégén. A Kerecsendi Búcsúi Napok programsorozat augusztus 18-án pénteken este zarándoklattal és szabadtéri szentmisével kezdődnek. A hívek Hovédhalmára sétálnak, ahol este hat órától Kakuk Ferenc kápolnai plébános, érseki irodaigazgató tart istentiszteletet a szabadban. A kétkilométeres séta közben énekkel, lobogókkal imádkoznak a papi és szerzetesi hivatásokért. A szertartásra számos közeli településről – Kápolnáról, Kompoltról, Tófaluból – is várnak hívőket, akiknek emlékezetében még elevenen él a régi honvédhalmi zarándoklatok emléke.

Az idősebbek emlékezete szerint Tófalu és Kerecsend között népi kezdeményezésre jött létre a Honvédhalmi Boldogasszony kegyhelye, a Honvédhalmi vagy Tófalui szentkút. A kút ma is ott található a kis kápolna mellett, s a hívek most is meríthetnek belőle.

Szombaton est hat órától szabadtéri koncertre várják az érdeklődőket a templomkertbe, ahol a Kerecsendi Katolikus Kórus és a Holdfény trió előadásában gyönyörködhetnek.

Vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődik a búcsúi szentmise és körmenet. A szertartáson áldják meg a Szent István napi új kenyeret és Kerecsend tortáját.