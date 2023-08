– A 2014-2019 közötti önkormányzati ciklus eredményeiben megmutatkozott, hogy az önkormányzatoknak kedvező döntésekért dolgoztunk. Sikerült elérnem, hogy a 2014-'20 közötti TOP keretet a kormány 2,3 milliárd forinttal megemelje. Sokat csatáztam az Észak-Déli kerékpárút megvalósításáért is. Ez az egriek életmódja és mindennapjai számára is kedvező változást hozott, bekapcsolta az egységes városi, térségi közlekedésbe a Deák, a Kistályai, a Sas és Kertész utakat, illetve megvalósult az egerszalóki bicikliút is – idézte fel. Mint mondta, külföldi jó példákat is igyekezett a helyi sajátosságok mentén alkalmazni. Az évek során pedig karcsúsodó önkormányzati feladatrendszerrel kapcsolatban azt mondta, bár nem elégedett, de megérti, hiszen vannak olyan feladatok, amelyeket makrogazdasági keretek között jobban lehet kezelni.

– Nem reális például, hogy önkormányzatok tartsanak fenn kórházakat. Az viszont fontos, hogy a helyi közszolgáltatások szervezésében városi, települési vagy kistérségi szinten legyen meghatározó az önkormányzati szerepvállalás. Persze fordított irányba is zajlottak folyamatok, hiszen az önkormányzatok feladata is gyarapodott intézmények fenntartásával. Képviselőségem idején Egerben tartotta szezonnyitó frakcióülését a Fidesz-KDNP. Akkor lehetőségem volt a miniszterelnök részére egy találkozót szervezni a kollégáimmal. Egyébként középiskolásokkal beszélgetett a rendszerváltásról Orbán Viktor. De elkezdtünk a szakmával is foglalkozni, s akkor született meg a gondolat, hogy a megyei hatáskörű intézmények. Fontosnak tartottam, hogy az EKVI-t egységes hatáskörű szervezetté tegyük, mely könyvelési karbantartási feladatokat biztosít az intézményeknek. Először az intézményvezetők nem értették, hogy mindez értük van. Nehéz több tíz intézménynél azonos értékű szakértelmet biztosítani. Fontos, hogy szabályosság legyen, a hatóságoknak megfeleljen a működés. Ez teszi lehetővé azt, hogy az intézmények a szakmai alapfeladatukkal foglalkozhassanak – magyarázta.

Beszélt a 2,3 milliárd forintos TOP ráemelésről, amely a Sas út rekonstrukcióját lehetővé tette. A napelempark projektről elmondta, tudja, hogy a kiírás nem volt szokványos, de sajnálja, hogy visszaadta a projektet az önkormányzat.

– Az intézményi és a termálfürdő energiahasználatának egyharmadát fedezte volna. Azt gondolom, hogy meg tudtuk volna csinálni, de így alakult – fogalmazott.

Arról is beszélt, hogy ugyan a turizmushoz kötődik, de egy megyeszékhely nem élhet meg korszerű ipar nélkül, ezért már a rendszerváltás után fontos cél volt, hogy önkormányzati és állami részvétellel ipari park jöjjön létre.

– Alapelvem, hogy a meglévő termelési kultúrákat, az itteni vállalkozókat és munkaerőt részesítsük előnyben. Egerben a sebességváltógyártásnak, a pneumatikának és az egészségiparnak, a gép- illetve építőanyag- iparnak egyaránt évtizedes hagyományai vannak. Az önkormányzat hivatásának tekintette a stabil szabályozás biztosítását minden téren. Büszke vagyok arra, hogy két egyedi kormánydöntést is sikerült kiharcolni, ezek ipari, munkahely teremtő, gazdaságfejlesztő beruházások voltak. Számos helyi vállalkozás nyert el uniós és kormányzati támogatást. A közlekedési infrastruktúrában fontos volt a K2 megépítése, a déli iparterület feltárásában segített. A vasút által elzárt területek feltárása is fontos eredmény, ahogy a környező utcák rekonstrukciója is. egy alkalommal sikerült 1 milliárd forintos támogatást szerezni, ebből 32 helyszínen sikerült útfelújítást végrehajtani. A program az egész várost érintette, költséghatékony beruházás volt. A város egészét nézve mostanában gyakran téma az, hogy milyen elmaradások, adósságok vannak felújítások tekintetében. Erre azt tudom mondani, hogy nincs olyan városvezetés, amely ilyennel ne szembesülne. Megmentettük a Valide Sultana fürdőromot, a városfalat, a Zárkándy-bástyát, megvalósult a minaret felújítása, a Rác templom új tetőt kapott, megújult a Gárdonyi-kert is – sorolta. Hozzátette, szerinte felelősségáthárítás a mindenkori előző városvezetésre mutogatni, neki ez sosem volt kenyere és nem is élt ezzel a politikai eszközzel.