Augusztus 21-ével kezdődően megkezdték és gyakorlatilag már ki is osztották a tankönyveket a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban. Az egy hétig tartó átadás részleteiről az egri egyházi fenntartású középiskola hivatalos honlapján közzétettek alapján értesülhettek a diákok, ahonnan azt is megtudhatták, hogy személyes akadályoztatásuk esetén küldjenek valakit a könyvekért, mert azok tárolására nincs lehetőség. Arra külön is figyelmeztették az érintetteket, hogy akinek bármilyen tankönyv- illetve könyvtartozása van, csak szeptemberben, tartozásának rendezését követően kaphatja meg az új tanévben használatos könyveket.