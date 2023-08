A posztból az is kiderül, hogy a gyakorlatokat Bak Zsuzsanna mesteroktató, valamint Flaisz Vanda és Ferincz Péter óraadó tanárok vezetik. A táborban feloldódnak a hallgatók közti évfolyamhatárok, és a szorgalmi időszak „hivatalos” képzési típusai sem korlátozták a közös munkát, hisz első alkalommal vettek részt levelezős hallgatók a tábor munkájában, ahogy középiskolások is első alkalommal kapcsolódhattak be a programokba, amelyek fókuszában az analóg fotó- és film-workshopok vannak, Juhász Nándor fotográfusművész, meghívott mestertanár közreműködésével.