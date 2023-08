– Az egri civil szervezetek immár 28 éve szeretnék megmutatni magukat, ezt a hagyományt követjük az ünneppel. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor egy napon át olyan szolgáltatásokat és programokat ajánlunk a hozzánk érkezőknek, hogy megismerhessék a bemutatkozó szervezeteket, és közben jól érezzék magukat. Az egész nap üzenete, hogy együtt lenni jó, s szeretnénk, ha nyitottak lennénk egymás felé – mondta a program koordinátora, aki részletesen elmesélte a Civil Ünnep programjainak összetételét is.

Már évek óta a szeptember a civilek hónapja, az ünnep is ennek a programsorozatnak a része. Ez lesz a második alkalom, hogy a Civil Közösségek Házában kap helyet a program, s három részből áll majd össze.

– A Civil Ünnepen lesz egy szolgáltató rész, ahol például az egészségügy területével foglalkozó szervezetek mutatják meg magukat, s egyebek között tanácsadásokat tartanak majd, illetve lehetőség lesz kvízkérdéseket megválaszolni a segítségükkel, és tájékoztató anyagokkal is készülnek. Lesz egy színpadunk is, ahol azok az egyesületek mutatkozhatnak be, akik varázslatos hangulatot tudnak teremteni a színpadra. Ennek részeként zenés, táncos produkciók, sportbemutatók színesítik majd a napot, s abban bízunk, hogy még több embert csalogatnak be az utcáról. A harmadik részbe pedig azok a szervezetek tartoznak, akik a várost szolgáló, támogató rendszerben dolgoznak, hagyományokat őriznek. Egy kicsit tágítottuk a teret a Civil Közösségek Házához képest, a harmadik kategóriába tartozó szervezeteket ugyanis, ahogy tavaly, úgy most is a Szent Imre Katolikus Általános Iskola udvarán ismerheti meg jobban a közönség – részletezte. Megjegyezte, a ház előtti járdát is igénybe veszik szeptember 16-án, céljuk, hogy ott azt az örömöt továbbítsák a látogatók felé, amit a könyvek és az olvasás okoz az embereknek.

A beszélgetésben arra is kitértünk, hogy rengeteg civil összefogás működik Egerben. Farkasné Juhász Margit szavaiból kiderült, az egri civil közösségi életnek legalább harminc éves hagyománya van. Amikor ez az egész elindult, az volt a cél, hogy együtt dolgozzanak, önzetlenül és ingyenesen adja össze mindenki azt, amit tud, amihez ért. Az összefogásból pedig plusz energiák szabadulhatnak fel.

– Az elmúlt harminc évben több átalakulás is volt, s ezeknek köszönhetően egy olyan szerkezet épült fel, ami ma azt jelenti, hogy Egerben 240 civil szervezet van. Ők mind-mind teszik a dolgukat, adnak valamilyen pluszt a körülöttük lévőknek és a városnak is. Ezen kívül pedig van közel 100 szervezet, akik hivatalosan is azt mondták, legyenek együtt, tudjanak egymásról, hogy ki miben profi, így tudják segíteni egymás rendezvényeit is. Ezért évente van egy civil fórumunk, ahová bejelentkeznek azok, akik vállalják ezt az összefogást. Emögött három-négyezer ember is van, akik nem tudnak mindig találkozni, így egy képviseletet választanak meg, ez a Civil Kerekasztal, melynek tagjai havonta találkoznak, megbeszélik, hogy a nagy közösség tagjai mivel foglalkoznak, mi érdekli őket, milyen véleményeket közvetítenek, s eldöntik, hogyan tudnak ezek alapján együtt alkotni – fejtette ki, s megjegyezte, köszönet és hála jár a civileknek, hiszen a szabadidejük egy részét feláldozzák és rengeteget tesznek a közös célért. Az eredmény pedig mindig szép, hiszen együtt vannak a csapatok, felszabadultan tudnak diskurzust folytatni, képesek együtt nevetni és jól tudják érezni magukat.

Az idei Civil Ünnep szlogenje is ezért lett az, hogy „Örömsugarak”, mert örömöt adni és kapni mindig jó. Így át tudjuk hangolni kicsit a háttérben meghúzódó rossz dolgokat, amiket nem biztos, hogy mindig meg tudunk oldani, de szeretnének rávilágítani arra, hogy másképp is láthatjuk a dolgokat, emelte ki Farkasné Juhász Margit.

