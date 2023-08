Kömlőn a szombat a mulatás jegyében telt. A falunapon mindenki jól mulathatott, erről a fellépők is gondoskodtak. A kicsik is megtalálták a szórakozási lehetőséget, ügyességi játékokkal, habpartival is készültek a szervezők. Viszont a nagyobbak is válogathattak a programok közül, így tett a Kömlőre kilátogató dr. Juhász Attila Simon is, a Heves Vármegyei Közgyűlés elnöke, aki a céllövöldét próbálta ki.