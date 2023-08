A közgyűlés nem szavazott az egyetlen érvényes pályázatról, hanem az érvénytelen pályázó ideiglenes kinevezését akarta meghosszabbítani. Döntenünk kell az érvényes pályázatról - hangsúlyozta.

- Én is azt gondolom, fontos, hogy döntsünk. De éppen önök voltak azok akik, az Evat taggyűlésein szigorúan követték ezeket az időkorlát szabályokat. Ha ott betartjuk, akkor máshol is tartsuk be! - válaszolta Mirkóczki Zita.