Információink szerint a zárt ülésen nem született döntés, tehát továbbra is Ferenczy Tamás vezeti ideiglenesen a céget a hónap végéig. Ugyanakkor a következő rendes közgyűlés csak szeptemberben lesz, így ha nem akarják vezető nélkül hagyni a céget, még ebben a hónapban újabb rendkívüli ülést kell tartania a grémiumnak, és mihamarabb döntésre jutni.

Mint ahogy arról az elmúlt egy évben folyamatosan beszámoltunk, gyakorlatilag tavaly nyár óta bizonytalan a Városgondozás Eger Kft. vezetői pozíciója. A korábbi ügyvezetőt, Juhász Gézát számos alkalommal megpróbálták közgyűlési döntéssel leváltani, ám a cég taggyűlésein ezt nem sikerült végigvinni. Idén tavasszal Balázs Ernőt nevezték ki ideiglenesen, de ez sem ment könnyedén, s azóta meg is szűnt a megbízatása. Egyébként per és cégbírósági eljárás is kezdődött az ügyvezető kinevezése miatt.