Hagyományosan része a falunapnak a Tóth Imre kispályás labdarúgó emléktorna, melyet a település polgármestere, Tóthné Szabó Anita és Pásztor István alpolgármester nyitottak meg. Ezzel az aktussal be is indult a falunapi "nagyüzem": kirakodóvásár, tűzoltó bemutató, habparti, a legváltozatosabb zenei műsorok – élőben is, és itt már jól ismert előadókkal –, könnyűzenei slágerek.

A délutáni órákban az ünnepi események helyszíne a falu központja volt. Előbb – a Mezőtárkány oktatásában és közművelődésében hosszú ideig meghatározó szerepet betöltő, fiatalon, 42 évesen elhunyt – Sajtos Dezső emlékére avattak emléktáblát a Művelődési Háznál. Az itt beszédet mondó polgármester asszony külön is köszöntötte Dezső testvérét, Sajtos Attila Csabát és párját, Hegyesi-Hudik Margit énekművészt. Azt is bejelentette, hogy Sajtos Dezső fia, Laci nagyon messze él, Új-Zélandon, így most nem lehetett körükben, mint ahogy volt felesége, Sajtos Dezsőné Margó sem, aki jelenleg szintén Új-Zélandon van a fiánál.

Tóthné Szabó Anita részletesen bemutatta a Mezőtárkány kulturális életét szervező népművelő tanár – aki 1976-tól 1990-ig élt és dolgozott a településen – azon tevékenységét, ami alapján emléktáblát kapott. A polgármester személyes emlékeit is beleszőhette a megemlékező beszédébe:

– Tanítványa voltam 4 éven át Sajtos Dezső tanár úrnak. Mi, diákok nagyon kedveltük őt. Szeretettel foglalkozott velünk a tanítási órákon és a délutáni különféle szakkörökön egyaránt. Mindenféle versenyre elvitt bennünket, számtalan élményhez juttatott. Tanultam tőle sakkozni, pingpongozni, lőni, tűzoltóversenyekre készített fel, öttusára, háromtusa versenyekre. Jártam néptánc szakkörre, tanultam citerázni, részt vettem a citeraversenyeken. Szerettünk moziba és diszkóba járni. Tulajdonképpen a gyerekkorom és fiatal felnőttkorom meghatározó szervezője, tanítója volt kedves feleségével, Margóval együtt, akivel később kollégaként is volt szerencsém együtt dolgozni. S ami még rendkívüli számomra, hogy a tanárképző főiskola elvégzése után friss diplomásként 1990. augusztus 1-jén én kerültem Sajtos Dezső közművelődési igazgató-helyettes úr helyére. Folytathattam a munkát, amire nevelt, tanított – fogalmazott a polgármester.

Délután 3 órakor – a nemzeti ünnep alkalmából – az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezve elmondott ünnepi köszöntőjében Tóthné Szabó Anita arról beszélt, hogy itt most Mezőtárkányban is eljött a pillanat, hogy közösen hajtsanak fejet államalapító szent királyunk emléke előtt, és a keresztény Magyarország nemzeti ünnepén emlékezzenek.

– Az Aranybulla már 801 évvel ezelőtt első pontjában rögzítette az évente megrendezendő Szent István király ünnep napját. Megfogadjuk a királyi oklevél szavait. Kell az ünnep. Most is, sőt éppen most, újra nehéz időkben van igazán szükségünk arra, hogy közös életünkre olyan távlatból tekintsünk, amely segít megérteni múltunkat, valósághűen látni jelenünket, és bölcs döntésekkel segíteni jövőnket. Most kell olyan magasságba emelkednünk és olyan mélységet keresnünk, ahol a nemzet magától értetődő összetartozását megtaláljuk. Most kell erőt merítenünk Szent István bölcsességéből, istenhitéből, előrelátásából, taktikusságából, bátorságából, szerénységéből. Most van alkalmunk végiggondolni, hány balszerencse, hány viszály, mennyi igazságtalanság ellenére maradt meg erősnek a magyar nemzet – mondta ünnepi beszédében a faluvezető.

A polgármester asszony beszédét azzal a mindenkinek szóló kívánsággal zárta, hogy mindig legyen kenyér az asztalon, és legyenek olyanok, akikkel öröm az asztal köré ülni.

– Amíg képesek vagyunk figyelemmel fordulni szüleink, nagyszüleink felé, és amíg gyerekeink, unokáink fontosnak érzik, hogy nekünk meséljenek, addig lesz kinek kenyeret sütnünk – fogalmazott.

Az ünnepi eseményen elismerő címeket is átadtak. A „Mezőtárkány község Díszpolgára” kitüntető címet Pásztor István alpolgármester vehette át a településéért végzett kiemelkedően jelentős munkája elismeréseként. Méltatása szerint a kitüntetett 41 éve él a településen. Igazi lokálpatrióta mezőtárkányiként él és dolgozik a település fejlődéséért, szebbé tételéért, jelenéért és jövőjéért. Tizennyolcadik éve folyamatosan települési képviselő, 2014. novembere óta alpolgármester.

Kiemelkedően jelentős munkája elismeréseként „Mezőtárkány fejlődéséért és haladásáért” kitüntető címet adományozta az önkormányzat Németh Róbertnek, a Németh Út Kft. ügyvezetőjének. A „Mezőtárkányért” kitüntető címet kapta a településért végzett munkája elismeréseként Forgács Péter, hivatásos tűzoltó, helyi önkéntes tűzoltó, Besenyei Barbara önkormányzati képviselő, Nagy Géza, a Mezőtárkányi Polgárőrség elnöke, önkormányzati képviselő. „Posztumusz Mezőtárkányért” kitüntető címet kapott Szabó Istvánné, a Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub – egy éve elhunyt – vezetőségi tagja.

Az új kenyeret Papler Pál plébános áldotta meg, s az ünnepi műsor részeként Hegyesi-Hudik Margit, az Egri fertálymesterek, a Mezőtárkányi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub énekkara léptek fel.

A falunap további – bulizósnak nevezhető – részében Leblanc Győző és Szeredy Krisztina művészek után a Tutti Buli Jessy-vel adta meg azt est alaphangját. Őket a Mezőtárkányban már a jól ismert Liszter Sándor a Vadrózsákkal követték. Héttől pedig a rock zene vette át a színpadot, a Kilenctől Délig zenekarral. Az este 11-ig tartó retró diszkót tűzijátékkal is színesítették.