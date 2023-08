Ráadásul Jánosi Zoltán, az Evat igazgatóság tagja és a Momentum Mozgalom egri vezetője portálunknak elmondta, a kormányhivatalhoz fordult törvényességi felülvizsgálat ügyében a hétfői rendkívüli közgyűlési ülés miatt. A város alapokmánya szerint ugyanis a meghívó kiküldése és az ülés között 5 napnak el kell telnie. Ez kevesebb idő, 4 nap volt. Ezt a passzust az alapokmányban elvileg azért építették be, hogy a mindenkori városvezető – jelen esetben Mirkóczki Ádám – ne tudjon csak úgy random üléseket összehívni és időben megtudják a képviselők, hogy mi lesz a téma, legyen idejük tájékozódni. Ám amennyiben a kormányhivatal nem találja szabályosnak az ülést, az is előfordulhat, hogy a hétfői döntés sem szabályos. Pedig a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás képviselője szerint már most sürget az idő a vezetőt illetően.