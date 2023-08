Az idősebbek emlékezete szerint Tófalu és Kerecsend között népi kezdeményezésre jött létre a Honvédhalmi Boldogasszony kegyhelye, a Honvédhalmi vagy Tófalui szentkút. A kút ma is ott található a kis kápolna mellett, s a hívek most is meríthetnek belőle.

Szombaton est hat órától szabadtéri koncertre várták az érdeklődőket a templomkertbe, ahol a Kerecsendi Katolikus Kórus és a Holdfény trió előadásában gyönyörködhettek, majd az egyházközség szeretetvendégséggel lepte meg a résztvevőket.