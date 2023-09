– Az elképzelésemnek semmi köze a covid-időszakhoz, amikor sokan maguknak készítettek otthon kenyeret. Kezdetben persze belebonyolódtam az egymást követő lépésekbe. Volt úgy, hogy inkább bele sem kezdtem. De nem az a típus vagyok, aki feladja, tanultam a hibákból. Tudtam, hogy rutint kell szerezni. A tavalyi év elején kezdtem a saját kovász kinevelését. Idővel beléptem egy kovászos Facebook-csoportba is, ahol nagyon segítőkészek a tagok a kezdőkkel is. Sok őszinte, igaz barátra leltem ott, akikkel össze is járunk sütni. Ma már azt szoktam mondani: a kovászt nem érteni, hanem érezni, szeretni kell. Akkor lesz jó, ha az ember szíve is benne van. A kovász összeköt, épp úgy, mint csoportban a barátaimmal. A másik fontos tapasztalatom az, hogy a kovászt siettetni nem lehet, ezért türelemre tanít. A jó kenyérhez erős kovász kell, amihez jó liszt is szükséges. És természetesen nagy segítség, ha van hozzá egy jó recept is, itt azonban figyelembe kell venni, hogy mindenkinek másképp viselkedik a kovásza, hiszen más lisztet használ, a hőmérséklet és a páratartalom is eltérő, így sehol sem fog ugyanazon recept egyformán működni – részletezte Árvai Norbert.