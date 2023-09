A Magyar Szülészeti Nőgyógyászati Ultrahang Társaság XVII. kongresszusát Egerben tartják meg a Hotel Eger&Park Kongresszusi termében szeptember 14-től 16-ig. A kétévente megrendezett rangos eseményen közel 800 szakember vesz részt – tudatta Szegedi Erzsébet, a Markhot Ferenc Kórház médiareferense.

A konferencián az elmúlt időszak eredményeit mutatják be, válaszokat adnak a szakmai kihívásokra. Az egyes kiemelt témák felkért referálóit követően a résztvevők előadásokban és posztereken számolnak be eredményeikről. A konferencia lehetőséget biztosít arra is, hogy egységes álláspont alakulhasson ki azokban a kérdésekben, amelyek leginkább foglalkoztatják a kongresszus résztvevőit.

A Magyar Szülészeti Nőgyógyászati Ultrahang Társaság (MSZNUT) egyre több külföldi szaktekintélyt üdvözölhet tiszteletbeli tagjai között. Az idén Alfred Abuhamad professzort köszöntik a kitüntetettek sorában, aki a magzati szív ábrázolásának és az első trimeszteri ultrahangvizsgálatoknak méltán elismert művelője és oktatója. A kongresszus megnyitója szeptember 14-én 17 órakor kezdődik, köszöntőt mondanak dr. Nagy Sándor az MSZNUT elnöke, dr. Hernádi László, a kongresszus elnöke, prof. dr. Papp Zoltán, az MSZNUT tiszteletbeli elnöke, prof. dr. Tóth Zoltán az MSZNUT tiszteletbeli elnöke és dr. Jakab Attila, az MSZNUT főtitkára.

