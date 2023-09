Kocsis László pilóta szintén maga építette a repülőgépét. Az esős égboltot kémlelve elmondta, hogy úgy tűnik, az időjárási minimum megvan a repüléshez, a látótávolság legalább 5 kilométer vízszintes talajlátás kell legyen. Bár, ha túl alacsonyan van a felhőzet, az sem biztos, hogy ez jelenleg megvan, tette hozzá.

– Bármi kérdés felmerül majd a látogatókban, például akár ha pilóta szeretne lenni valaki, részletesen tájékoztatjuk a két nap során. Elmondjuk, mik az előnyei, buktatói ennek. Az viszont biztos, hogy a repülés szépségéről hiába beszélünk, de azt mindenkinek magának kell megtapasztalni. Mintegy tucatnyi aktív tagja van a klubnak, akik naponta, vagy hetente többször repülnek. A közösségünk jóval több tagból áll, de akadnak, akik csak havonta járnak repülni. Amikor jó idő van, munka után, vagy hétvégén is jövünk. Van lehetőség vitorlázó repülésre, autogiro is kilenc található, erre oktatás is van nálunk. Én Cessna 172-esen repülhetek, de van köztünk, aki Wizz Air oktató főpilóta volt. Lezsovits Gábornak Gödöllőn repülőiskolája van. Legtöbben ultra light géppel repülünk, mert az költséghatákony. Elvileg azon 600 kilogramm lesz majd a felső súlyhatár – ez most még 450 hazánkban. Ezek fenntartása körülbelül annyiba kerül, mint egy személygépkocsié, s a hangárbérlet, a biztosítás is hasonló – részletezte Kocsis László.

Azt már csak tőmondatokban tudtuk meg, hogy Ábrók Ágnes az egyesület elnöke, a repülőtér egyik tulajdonosa pedig Kiss Gyula. Sajnálkozva mondták, hogy a másik tulajdonos Váradi László, aki már nincs közöttük. Ő épített oldtimer gépeket is, és a budapesti Közlekedési Múzeum sok repülőjének a restaurálásában is részt vett. Többet nem sikerült megtudnunk, mert déltájban, ahogyan azt a pilóták meg is jósolták, már a nap is előbukkant felhők mögül, és a Mátra Aero Club tagjai fel is szállhattak gépeikkel.