– Méltatásakor elhangzott: 41 éve él a településen. Igazi lokálpatrióta mezőtárkányiként él és dolgozik a település fejlődéséért, szebbé tételéért, jelenéért és jövőjéért. Tizennyolcadik éve folyamatosan települési képviselő, 2014. novembere óta alpolgármester. Adja magát a kérdés, miként vált mezőtárkányivá?

– Úgy gondoltam, hogy füzesabonyi születésűként azt a települést soha nem fogom elhagyni, mint otthonomat. Történt viszont, hogy a valóban két véletlen találkozás egy mezőtárkányi lánnyal ezt alapjaiban változtatta meg és 1982 őszétől fokozatosan lettem mezőtárkányi. 1983 nyarán kötöttünk házasságot és pontosan idén ünnepeltük a 40. házassági évfordulónkat.

– Önt minden eseményen ott látjuk, főz, szervez intézkedik, s a személyes adományozásairól is gyakran hallani.

– Már Füzesabonyban – a 60-as 70 es években, de a katonaságnál is – szerettem a közösség motorja lenni. Ez a mai napig végigkíséri az életem. Pedagógus családból származom, apám, több testvérem tanító, tanár volt, talán a családból, tőlük szállt át rám a mentalitás. Itt Mezőtárkányban szintén olyan családba kerültem, ahol a feleségem pedagógus volt még aktív idejében, apósom pedig – igaz kocsmárosként –, de a falu akkori kulturális igényének megfelelően "nívós Budapesti előadókat " hívott meg rendszeresen estekre.

– Sértő lenne az önkormányzati élet mindenesének, vagy "szürke eminenciásának" neveznénk?

– Mint ahogy polgármester asszony a méltatásában mondta, 2006 óta folyamatosan képviselő vagyok, előtte két ciklusban részletekben kóstoltam bele a helyi képviselői munkába, s 2014 óta megtisztelt azzal, hogy alpolgármesteri minőségben segítsem munkáját. Soha nem akartam egy lépéssel előrébb kerülni, akadályoztatása, távolléte idején is csak csendesen tettem a dolgom, próbáltam, próbálom azt végezni amivel megbízott, ami a napi feladat. Így tehát nem sértő.

– Sok kérdést feltehetünk, mert sok program szervezésének kitalálója, részese. Miként indult például el a Tavaszköszöntő templomi hangverseny és a falu karácsonya sorozat?

– Lassan húsz éve már, 2006-ban és 2007 ben a képviselői tiszteletdíjamat olyan családoknak ajánlottam fel negyedévente ahol nehezebb volt a megélhetés, jól jött a hirtelen bajban a segítség. Úgy láttam viszont, hogy jobban teszem, ha a település nagyobb részének akarok segíteni, 2008-ban elindítottam a "Falu karácsonya" sorozatot, valamint 2009-bem a "Tavaszköszöntő " templomi estünket. Ezek a rendezvények a mai napig községünk vezető közösségi eseményei közé tartoznak.

– Úgy tudjuk, támogatásai nem merülnek ki a megnevezett programokban.

– Erőmhöz mérten támogatom a helyi rendezvényeket: farsangi bálok, gyereknap, idősek világnapja, sport egyesület. Gyakran ragadunk fakanalat Halászné Tóth Mónika képviselő társammal és már sajnos csak ragadtunk néhai Tóth Imrével, akikkel lelkesen szerveztük az " Ízörzők" főzőműsort és 2019 nyarán főztük meg együtt a mai napig rekord, sült hagymás vért, ami egy időben, egyszerre, egy üstben 512 adagot jelentett. Örülök, hogy – pályázat útján – de sikerült a mezőtárkányi Zsidó temető összes fellelhető síremlékét a földről stabilan felállítani, azt körbekeríteni. Papler Pál plébános úrral közösen a Kálvária fokozatos megújulásán dolgozunk, helyi vállalkozók és az önkormányzat segítségével már láthatók ennek jelei: a Szent István tér ölelésével egy olyan együttest alkot, ami a községünk szívének is mondható.

– Milyen érzései voltak, amikor bejelentették a díszpolgári címet?

– Mikor a színpadon az elismerés átadásakor méltatott a polgármester asszony, hallgattam sorait, és magamban gondoltam, hogy ez valóban én vagyok. Amikor végzi a dolgait az ember, nem is arra gondol, hogy ezért elismerést kapjon, nem is várja el, hisz ez természetes, a kapott feladatot vagy egyéni elgondolást maradéktalanul el kell végezni. Most olyan munkáért kaptam elismerést, amit az ember szívesen, szívből csinál. Sokszor kérdezik, hogy nem vagy fáradt, erre mindig az a válaszom, hogy nem. A plaketten az én nevem áll, viszont itt is szeretném elmondani, hogy segítők nélkül ezt nem tudtam volna elérni. A mindennapi életben más-más területen ugyan, de sok értékes ember támogatja, segíti elképzelésemet, munkámat. Szeretném nekik, a választóknak, képviselőtársaimnak, polgármester asszonynak megköszönni ezt!