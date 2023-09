Az óvoda elnevezése az idők során többször módosult. Amikor a korabeli Münnich Ferenc úton megnyitotta kapuit, Napköziotthonos Óvodaként működött, majd az utca nevét Pázsit útra változtatták, így hosszú évekig Pázsit óvodaként ismert funkcionáltak. Az újabb utcanév változás után Hajós Alfréd utcai óvodaként ismerik az intézményt. A szerkezeti váltás óta Százszorszép Óvoda, a kormányrendelet alapján jelenlegi nevük Hatvani Százszorszép Óvoda.

– Bár nevünk és intézményi szerkezetünk az évek során sokszor változott, de munkakedvünk, gyermekszeretetünk, elhivatottságunk megmaradt. Színvonalas szakmai munkával, jól képzett óvodapedagógusokkal, pedagógiai asszisztensekkel és dajka nénikkel várjuk a hozzánk érkező gyermekeket – áll az intézmény ismertetőjében.

Horváth Richárd polgármester is részt vett az óvoda születésnapi rendezvényén, annál is inkább, mert maga is ebbe az intézménybe járt.

– 1979-ben kisgyermekként én is átléptem az ovi bejáratának küszöbét és ez nagyon szép időszak volt ez az életemben – írta Facebook-bejegyzésében. – Akkoriban a Münnich Ferenc lakótelepen laktunk, onnan jártam át az oviba. Sokat játszottunk az udvaron, és nyáron is el tudtuk képzelni, hogy a bárányfelhőkből hó eshet. Jó érzés volt hallgatni az ünnepségen a visszaemlékezéseket és a jövőre vonatkozó terveket is. Köszönjük a gyermekeknek és a felkészítő óvónőknek a csodás műsort. Gratulálok az ovi jelenlegi és egykori dolgozóinak a jubileumhoz, sok szép évet kívánok még a Százszorszép Óvodának!