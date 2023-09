A szülőotthont 1955-ben adták át id. dr. Zeke Gábor szervezésével, a városban azonban már jóval ezt megelőzően is történelme volt az anyatejgyűjtésnek. A Stefánia Szövetség helyi fiókja 1932-ben nyitott két orvosi rendelőt Újhatvanban két-két orvossal és egy-egy védőnővel. Az egyik rendelőben tejkonyha is üzemelt, ezeket 1941-ben összevonták a Zöldkereszttel. Utóbbi a Horváth Mihály u. 28 szám alatt folytatta tevékenységét, egészen az épület lebontásáig. Itt is kiemelt figyelmet fordítottak a csecsemővédelemre és az anyatej gyűjtésre.

Az anyatejgyűjtő állomás 1963. június 24-én nyílt meg a Bajcsy-Zsilinszky úton a Városi Tanács Egészségügyi Osztályának irányításával, első vezetője Halmai Jánosné Erzsike volt. Azóta azt az épület is lebontották, s az állomás 1967-től működik a Bástya utcában. A kismamák naponta bejártak fejni, vihették magukkal a babájukat is. A gyermekek felügyeletét a fejés idejére Wágnerné Olika végezte.

Az azt követő évtizedekben az Anyatejgyűjtő Állomás vezetői Halmai Jánosné Erzsike, Kaló Antalné Éva és Sári Józsefné Margó voltak. Az intézmény a környékbeli falvak ellátása mellett, 1968-tól a hatvani kórház újszülött és csecsemő osztályának is adott át tejet, egészen az 1990-es évek elejéig. Az anyatejgyűjtő jelenleg a Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálathoz tartozik, önkormányzati fenntartással. Rusainé Klátyik Krisztina és Silkó Olivérné látja el az anyatejgyűjtő szakmai feladatait.

– Az Anyatejgyűjtő Állomás és a kórház szülészet-nőgyógyászati, valamint a csecsemő- és újszülött osztálya között nagyon jó munkakapcsolat alakult ki – folytatta ismertetőjét Palóczné Hornyák Margit. – 1981-től szülésznőként, 2000-től pedig osztályvezető főnővérként személyesen is hozzájárultam a jó kapcsolat fenntartásához. Halmai Jánosné Erzsike nagyon sokat tett a jó munkakapcsolat kialakulásáért, személyesen is feljárt az osztályra segíteni a gyermekágyas kismamáknak a szakszerű fejés elsajátítását. Igyekezett biztosítani az újszülött osztályra az igényelt női tejet az anyatejgyűjtőből.

Palóczné Hornyák Margit szerint fontos minél több fórumon felhívni a figyelmet arra, milyen nagy jelentőséggel bír az anyatejes táplálás és a szoptatás. Az édesanyákat arra kell biztatni hogy, az anyatejes táplálást válasszák.

