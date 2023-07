A város grémiuma korábban többször tárgyalta a védőnői szolgálattal egy épületben működő anyatejgyűjtő állomás ügyét, és a veszteség ellenére is mindig a további működtetés mellett döntött. A területi védőnői szolgálat állami fenntartásba vétele azonban új helyzetet teremtett, A gyöngyösi városháza közlése szerint ez tovább növelte volna a már eddig is tizenegyszeresére drágult rezsiköltségeket, miközben az állomás NEAK-támogatása 2013 óta változatlan. Mindezekre figyelemmel az önkormányzat – tekintettel arra is, hogy a jogi szabályozás az anyatej adás-vételének más módját is engedélyezi az édesanyák számára – az állomás működtetését e hó elejétől megszüntette.

A gyöngyösi városháza felhívja a figyelmet, hogy továbbra is lesz lehetőség arra, hogy a csecsemők a házi gyermekorvos és a területi védőnő közreműködésével megkapják a szükséges anyatejet. A vényre rendelt anyatejet ugyanis nem csak az anyatejgyűjtő állomásokon, hanem az anyatejet adományozó személytől – az úgynevezett háztól-házig rendszerben – közvetlenül is igénybe lehet venni a csecsemők számára. Anyatejet az anyák csecsemőjük 8 hónapos koráig adhatnak le, maximálisan 800 millilitert naponta. Az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező literenkénti ára jelenleg 2 700 forint. Az anyatej adását a társadalombiztosító ellenőrizheti, teszi hozzá a városháza.

A gyöngyösi városvezetés részletesen tájékoztat az anyatejhez jutás úgynevezett háztól-házig rendszeréről is.

Eszerint a tejadó anyák – akik saját gyermekük szoptatása után többlet tejjel rendelkeznek – az anyatejet otthonukban meghatározott körülmények között fejik le és az anyatejet kapó csecsemő szülei házhoz mennek érte. Természetesen ebben a folyamatban fontos feladatai és nagy felelőssége van mind az anyatejet adónak, mind a házi gyermekorvosnak és a védőnőnek. Az anyatej adásánál az egyik legfontosabb tényező a biztonság. Anyatejet csak az az édesanya adhat, aki teljesen egészséges, nem szed olyan gyógyszert, amely átjut az anyatejbe, nem él káros szenvedélyekkel – nem dohányzik, nem fogyaszt alkoholt, kábítószert.

Az anyatejet adó anya feladatai:

Szükséges igazolnia a közegészségügyi feltételeknek való megfelelést. A fertőző betegségekkel kapcsolatban több, térítésmentes vizsgálatot – Wassermann vizsgálat /vérbaj/, HBsAg vizsgálat/fertőző májgyulladás/, székletleoltás, HIV-teszt, tüdőszűrés – kell elvégeznie, részére a beutalókat a háziorvos adja. Az anyatej fejésénél és tárolásánál szükséges a higiéniai előírások maradéktalan betartása.

A védőnő feladatai:

Meghatározó a szerepe abban, hogy a felesleges anyatej ne vesszen kárba, és minden édesanya tájékoztatást kapjon az anyatej leadás lehetőségéről, javítva ezzel sok arra rászoruló csecsemő egészséges életesélyeit. Az anyatej átadás-átvételi nyilatkozatot a védőnőnek kell biztosítania az édesanya részére. Ide pontosan fel kell jegyeznie a tejet leadó és a tejet fogadó anyának, hogy mikor és mennyi anyatejet szállítottak el. Az anyatejet kapó csecsemő táplálását is vezetni kell egy füzetben. Az elszámolt anyatej mennyisége nem haladhatja meg a tárgyhóra elszámolásra benyújtott vényen rendelt anyatej mennyiségét.

A házi gyermekorvos feladatai:

Az egészségügyi vizsgálatokhoz szükséges beutalók adása, az anyatejre jogosult csecsemő részére havonta recept kiállítása, illetve az átadás-átvétel teljesítésének igazolása aláírásával.

A gyöngyösi városháza tájékoztatott a támogatás elszámolásáról is. Eszerint a társadalombiztosítási támogatással rendelt anyatej támogatásának elszámolására az anyatejet adó közvetlenül jogosult. A házi gyermekorvos által kiállított receptet és az adott havi átadás-átvételi nyilatkozatokat kell az anyatejet adományozó lakóhelye szerint illetékes, vármegyeszékhelyen működő vármegyei kormányhivatal részére postai úton vagy személyesen tárgyhót követő hónap 8. napjáig megküldeni, és ez alapján utalják az anyatej literenkénti árát a kismamának, tette hozzá a gyöngyösi városháza a tájékoztatásában.



(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)