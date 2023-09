Kitarthatna még a jobb idő egy darabig, nézegettem is az időjárási előrejelzéseket már két hete. A kívánt napra vagy környékére többször is esőt meg nagyobb lehűlést ír. Most elfogadhatóbb a helyzet, de a hét közepi hidegfront csak ott maradt. Így a hétvégén nem várható harminc fok, pedig jó lenne egy utószezoni strandolás, bár nem tudom, itthon mennyire divat, tengerparton persze más volna a helyzet. Kipróbáltam már, amikor az előző években maradt a nyár, s visszaköszönt szeptemberben, de akkor azt hiszem, megfázás lett a vége. Valószínűleg mindent akkor kellene csinálni, amikor az ideje van, de végül is az elmúlt években szánkózhattam is májusban.