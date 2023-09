Ebben az évben is extra kedvezményt biztosít a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrum a nagycsaládosok részére egy hétvégére. Szeptember 16-án és 17-én vásárolhatják meg a családok a kedvezményes belépőt. A nagycsaládos hétvégén a kedvezmények mellett egyebek között kézműveskedés, gokartozás és KRESZ-teszt is várja az érdeklődőket. Továbbá lesz játszóház, és lehetőség nyílik minigolfozásra és kishajós kirándulásra is.