Az óvoda kezdés, minden évben nagy lépést jelent a gyermekek és a szülők számára egyaránt. A közösségbe való bekerülés magában hordozza a megbetegedés esélyét is. A témáról egy óvodavezetővel és egy háziorvossal beszélgettünk.

Bocsiné Percze Andreát, a Ney Ferenc Óvodának - Egri Kertvárosi Óvodák Gyermekkert Tagóvodájának - vezetőjét a gyermekek évkezdéséről kérdeztük.

– Mikor érkeznek a gyermekek az óvodába?

– A Ney Ferenc Óvoda már nyitva van, csak fokozatosan van bezárás, hiszen lennie kell kerületi ügyeletes óvodának. Az új gyermekek, akik augusztus 31-ig töltik a harmadik életévüket, illetve akik nyári szüneten vannak, majd szeptember elsején csatlakoznak a többiekhez. Sokan fognak érkezni hozzánk, a gyermekek nagyon izgatottak és nagyon örülnek az ovi kezdésnek. Szeretnek közösségben lenni és játszani egész nap. Ez pedig örömet jelent a szülők, valamint az óvodapedagógusok számára is.

– Hogyan tudnak védekezni a betegségek ellen az oviban?

– Egyelőre terjedő betegség nem ütötte fel a fejét és bízunk benne, hogy nagy megbetegedés már a COVID után nem lesz. Ezen állapot megtartása érdekében van például rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, mindennapi friss gyümölcs és zöldség fogyasztás, valamint sok kinti program és játék. Ez az óvoda tényleg zöldövezetben van, nem véletlenül Gyermekkert a neve. Nem kellet félni nyáron a legnagyobb melegben sem attól, hogy a gyermekek esetleg napszúrást vagy hőgutát kapnak, hiszen az udvar be van borítva fákkal. Azt gondolom, hogy a szabad levegőn való tartózkodás és mozgás a gyermekeknek ebben a korban nagyon fontos.

– Mit tesznek az óvodapedagógusok a gyermekek egészségmegőrzése érdekében?

– Az óvodapedagógusok feladata rendkívül összetett, csakúgy, mint a csecsemő- és kisgyermeknevelőknek, valamint az általános iskolai tanítóknak. Egy gyermek életében az eső nyolc év a legmeghatározóbb. Egészségük megőrzése hozzátartozik az óvodapedagógusok nevelőtevékenységéhez. Ebben a korban pedig már megjelenik az energiával való takarékoskodásra való figyelemfelhívás is, a gyermekeknél és a szülőknél egyaránt. Ilyen például az, hogy el kell zárni a csapot, le kell kapcsolni a villanyt. Erre különböző képek és feliratok is figyelmeztetik a kicsiket az óvodában.

A gyermekek, közösségbe való bekerüléséről, megbetegedéséről, egészségük megőrzéséről dr. Kristofori Györgyöt, Sirok háziorvosát kérdeztük.

– Az óvoda és iskola kezdetekor megnő a megbetegedések száma?

– Ez attól függ, hogy éppen milyen az aktuális járványügyi helyzet. Praktizálásom során találkoztam már olyannal is, hogy a jó idő ellenére sok gyermek kapott el felső légúti fertőzést. Ez azért van, mert a gyermekek a közösségben egész nap szorosan együtt vannak, együtt játszanak, egymás játékait használják. Ebből kifolyólag bármilyen megbetegedés szinte tűzként terjed közöttük. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az óvoda vagy iskola kezdés egyenlő a megbetegedéssel. Ahogy mondtam, ez az aktuális járványügyi helyzettől függ.

– Milyen most a járványügyi helyzet?

– Jelenleg nálunk Sirokban nagyon jó a helyzet, alig van náthás, lázas megbetegedés. Az óvoda és bölcsőde nálunk augusztus 14-én hétfőn kezdődött és azóta semmilyen változás nem történt. Ha ilyen marad az állapot, akkor az, hogy elindul az év nem fog sokat változtatni a gyermekek egészségügyi helyzetén. Azonban, ha felüti a fejét bármilyen járvány, egymást nagyon gyorsan és nagyon könnyen megfertőzhetik.

– Milyen vitaminokkal érdemes készülni a hidegebb idők ellen?

– Elsősorban a gyümölcs és zöldség fogyasztásra kell nagy hangsúlyt fektetni. Ősz a gyümölcsök szezonja, rengeteg fajta közül lehet választani. Meg kell tanítani a gyermekeknek a természetes vitamin bevitel fontosságát. Ez hozzájárul az immunitás kialakulásához, valamint a megfelelő bélműködéshez is. Emellett azonban a plusz vitamin is szükséges. Egy éves korig folyamatosan kell adni a csecsemőknek a D-vitamin cseppet. Egy éves kortól a nyári hónapokban el lehet hagyni, de amint visszakerülnek közösségbe és elkezd csökkenni a napos órák száma, ismét adni kell nekik. Ugyanez igaz a gyermekekre, sőt még a felnőttekre is. Ahogyan hűl a levegő, egyre kevesebb a napsütés naponta, érdemes elkezdeni D-vitamint szedni, ezzel is pótolva a hiányt. Ajánlott még a C-vitamin szedése is, melyet szintén az őszi hónapokban kell elkezdeni. Fontos még minél többet a szabad levegőn tartózkodni, amíg lehet, ki kell élvezni a jó időt. Ősszel és télen sem szabad ezt elhagyni, csupán időnek megfelelően kell öltözködni.

