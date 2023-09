A képviselő-testület a továbbiakban döntött arról is, hogy újabb parkolókat terveztetnek Selypre és a Mátravidéki Erőműhöz, majd arról is határoztak, hogy csökkentik a temetői új urnasírok árát. Április végén állították fel a temető bejáratához közel az új urnafalat, amiben – ha a két-, illetve háromhelyes kazetták mindegyike kihasznált – csaknem kilencven elhunyt fér el. Kialakították továbbá a helyet a bővítésre, valamint a megvilágításra is, a fedőlapokon pedig lehetőség nyílik feszület és az elhunyt fényképének a kihelyezésére is. Amikor azonban a helyiek megtudták a szolgáltatás árát, felháborodtak, ugyanis a negyvenszer 40 centiméteres 200 ezer, a szokásosnál kisebb urnahelyes kazettáért 300 ezer, a hatvanszor 40 centis, három urnát befogadó fakkért pedig 350 ezer forintot kellett (volna) leróni. Az eltelt időben egyetlen helybeli sem élt a lehetőséggel, ezért most a testület 100-100 ezer forinttal mérsékelte az árakat: mostantól a kisebbik urnafülke 200, míg a nagyobbik 250 ezer forintba kerül. A megváltásért az előbbi esetében egymillió, az utóbbinál egymillió 250 ezer forintot kell fizetni.