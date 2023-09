– Most azonban újabb szintet léptek, hiszen az Egri Városfejlesztési Kft. új ügyvezetőjének ki nem nevezésével törvényt is sértettek, ugyanis a Polgári törvénykönyv értelmében az Evat köteles a tulajdonában lévő leányvállalatainak ügyvezetőiről gondoskodni. Még akkor is törvényi kötelessége ez, ha a közgyűlés elmulasztana javaslatot tenni, amelyet természetesen a grémium már hetekkel ezelőtt, július 18-án megtett. Az Evat Zrt. vezetői szakmai munka helyett rendszeresen politizálnak, hergelik és félrevezetik a város lakosságát, jelentős károkat okozva Egernek. Tény, hogy a cég

igazgatóságának egyszerűen nincs semmiféle jogosítványa megkérdőjelezni egyetlen közgyűlési döntést sem, hiszen arra kizárólag a Heves Megyei Kormányhivatal az illetékes. Szűcs Tamás vezérigazgató és a holding igazgatósága azonban most nagyon csúnyán „benézte” ezt a szabotázst, mert ügyvezető nélkül kényszertörlés alá kerülhet az Egri Városfejlesztési Kft., és, ha a futó projektek elvesznek, az nyilvánvalóan súlyos vagyoni hátrány okozását vonja majd maga után – közölte Eger polgármestere.