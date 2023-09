– Az elkerülő nyomvonal, és annak tervezése nem az önkormányzat beruházásában valósul meg, az állami beruházás, és a projekt korábbi gazdája, a NIF Zrt. kezelte. Havi rendszerességgel összeült egy munkacsoport, amely külön a társadalmasítással foglalkozott, ezen jelen volt számos külső szereplő, akik különböző – lakossági – szempontokat képviseltek. Természetesen több civil, lakossági és szakmai fórumot is rendeztek, melyre a képviselők mellett a civil szervezeteket, a lakosságot is meghívták, ahol megoszthatták gondolataikat. Emellett indítottak egy kérdőívet, és előkészítették a társadalmasítás újabb szakaszát, amiben az önkormányzat is aktívan részt vett mint véleményező, ugyanakkor a projekt, és a végleges nyomvonal tekintetében döntéshozói jogkörrel az önkormányzat továbbra sem rendelkezik. A konkrét kérdésben a lebonyolító a tervezés alatt folyamatos lehetőséget biztosított a lakosságnak a véleményezésre. A kérdéses Donát út szerepét vizsgálták. Az észrevételek alapján a Donát utcai házaktól lényegesen távolabb vitték a tehermentesítő belső nyomvonaltervét. Ez a beruházás a teljes város közel 50 ezer lélekszámú lakosságán túl, az agglomerációból érkező forgalmat is érinti. Ilyen szempontból egyértelműen közösségi érdekből valósulna meg a tehermentesítő út. Természetes reakció az aggodalom, ugyanakkor távolabbról vizsgálva a kérdést, egyértelmű a beruházás megvalósulásával jelentkező előny, hiszen a már meglévő városi belső úthálózaton jelentkező forgalom most is elviselhetetlen – részletezte.

Kiemelte, a társadalmasítás során az elkerülő ügyének volt két tanácsnoka is a közgyűlésből. A közgyűlés külön tárgyalta a két nyomvonal kérdését, mellyel kapcsolatban az 506/2022 (XI.24) Közgyűlési Határozattal döntést hozott-melyet mellékelek. A közgyűlési döntés értelmében a képviselők a településrendezési eszközök módosítását abban az esetben támogatják, ha a tervtanács a külső nyomvonalváltozatot javasolja elfogadásra.

– Az új településtervvel kapcsolatban többször történt lakossági tájékoztatás is, lehetőség volt az előzetes vélemény nyilvánítsára. Már az előkészítések során megkerestük az egri elkerülő témában a NIF Zrt. utód intézményét az ÉKM-et. Az új településtervnek a hatályos magasabb szintű jogszabályok szerint kell majd tartalmaznia a meglévő és tervezett műszaki infrastruktúra-hálózati elemeket, így a közlekedési elemeket is. Eger tervezett elkerülő útja is ilyen tervezett elem, melynek szintén szerepelnie kell mind a településfejlesztési, mind a településrendezési tervlapokon. Ennek okán a tervező felvette a kapcsolatot az elkerülő tervét készítő UTIBER-rel is. Az ÉKM (az UTIBER megbízója a tehermentesítő tervezésében) hivatalos válaszában megjegyzi, hogy amennyiben szerepeltetünk bármilyen nyomvonalat az új terveken, az az Önkormányzat felelőssége. Tájékoztatásuk szerint a nyomvonalakkal kapcsolatban várhatóan ez év harmadik negyedévében hoznak döntést. Amennyiben megfelelő adatszolgáltatást kap az Önkormányzat, akkor tudja azt a későbbiekben átvezetni.A készülő település tervvel kapcsolatban két képviselői fórumot is tartottunk. A jelenlegi és további a kérésekkel -ahogyan azt már a korábban megírt többi tájékoztatásban is tettük- bátran keressék meg a tervezőket a tehermentesítő aktív honlapján keresztül– részletezte portálunknak a helyzetet a főépítész.

Elmondta, a most készülő településterv véleményezési anyaga októberben kerül a közgyűlés elé. Már az elnevezése is utal arra, hogy a közgyűlés támogató döntése után, megkezdődhet a véleményezés folyamata. A magasabb rendű jogszabályok teljes transzparenciát biztosítanak, így a lakosság aktívan szerepet vállalhat a településterv véleményezésében. A településterv véleményezése során a tehermentesítővel kapcsolatos észrevételeiket és kéréseiket pontosan megfogalmazhatják írásban is, és a lakossági fórumokon is, amiket továbbítunk az illetékes Tervező és Beruházó felé.