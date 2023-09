A másik kérés arra vonatkozik, hogy a Donát út ne váljon majd az elkerülő út bekötőjévé:

„Számos lakossági fórumon elhangzott, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a tervezők a Donát utcát bekötő úttá kívánják átminősíteni a projekt során, melyet a Donát utcában lakók egyöntetűen elutasítottak. A környéken lakók korábban is hangoztatták, hogy a Donát utca nem alkalmas bekötőút funkciót ellátni az elkerülő úthoz, mert egyrészt nem fogja tehermentesíteni a Vécsey-völgy utcát, másrészt ahhoz, hogy bekötő úttá alakítsák, telkeket kell megcsonkítani, és családi házakat kell lebontani.”

A tervezett Donát utcai bekötő útnak a csomópontja nagyjából 1 kilométerre lenne északra a Vécsey úti körforgalomtól, ami óránkénti 50 kilométeres sebességgel is csak közel 1 perc menetidő szerintük.

„A Donát utcában lakók elmondták, hogy ők szívesen igénybe veszik azokat az utcákat, melyeket eddig is használtak. Az utca másik vége a Tetemvár utcába csatlakozik, ami körülbelül 200 méter távolságra van attól vasúti átjárótól, ahol Vécsey-völgy út a Gárdonyi Géza utcával kereszteződik. Az érintett lakók ezért értelmetlennek és feleslegesnek tartják az utcájukat főútvonal-bekötő úttá átalakítani. Ez a csendes lakóövezeti környéknek is véget vetne. Az érintettek és az Egri Kertvárosért Civil Társaság nevében kérjük a döntéshozókat, hogy a készülő településtervbe illetve a helyi építési szabályzatba kerüljön bele az a kitétel, hogy az épülő elkerülő útnak ne legyen leágazása a Donát utcánál, és a Donát utcából ne lehessen főútvonali bekötőút. Nem egyszerűen kihagyni a Donát utcát tervből, hanem meg is jelölni, hogy ez az utca nem lehet bekötőút a 25-ös főút elkerülő szakaszához.”

Azt is kérik az önkormányzattól, hogy a készülő településtervben ellenőrizzék a fent leírtakat, illetve Lázár János miniszter döntésének, és a lakosság korábbi kérésének megfelelő terveket fogadjanak kizárólag. Illetve tegyék lehetővé, hogy a készülő településtervet Eger lakossága megismerhesse, és az egri polgárok – megfelelő időt hagyva erre – észrevételt tehessenek, a terv megszavazása előtt.