A 2006-os októberi eseményekről is szól fejezet, amely aprólékos bemutatásra törekszik. Egerről is szól egy rész, ebben a várról, a városi hagyományokról és kultúráról is értekezik a szerző. Bemutatja az Egri borvidék értékeit, az M25 megépülését, a helyi rendezvényeket és fesztiválokat, Egert mint egyetemvárost, az Eger Sikeréért Egyesületet, sőt még az Egri Csillag sétányról is mesél, de felidézi milyen világsztárok jártak a városban, továbbá bemutatja a helyi Fidesz-központban, azaz a Polgárok Házában zajló munkát, illetve Nyitrai Zsolt szerepét a vármegyeszékhely életében és hatását annak alakulására.