Úgy tűnik, országos híre ment, hogy Egerben, a Nagy-Eged hegyen közösségi összefogással sikerült megtalálni és elindítani a feltehetően 250 éve elhagyott Szent Kereszt-kápolnának a feltárását, számolt be róla közösségi oldalán a Bródy Sándor Könyvtár.

Kollégájuk, Turay Zoltán helyismereti könyvtáros a kutatásban, a hely beazonosításában, és ezen eredmények könyvtári hasznosításban is részt vállalt amellett, hogy önkéntesként is segítette a munkát.

– Ezen folyamatokról, valamint a megszerzett ismeretek átadásáról tartott előadást Turay Zoltán az érdeklődő könyvtárosoknak az Országos Széchenyi Könyvtárban rendezett "Közösségi tudomány a könyvtárakban" elnevezésű minikonferencián. Mindezen ismereteket az elmúlt években igyekeztünk beépíteni a gyerekeknek szervezett nyári helyismereti táborunk tematikájába is. Ennek megkoronázása volt, hogy a gyerekek, a szülőkkel és az érdeklődőkkel közösen idén áprilisban - még közvetlenül a tervásatás megkezdése előtt - szakvezetett túrán láthatták a helyszínt, ahol a fotók is készültek – számoltak be róla.