Teher alatt nő a pálma – tartja a régi latin közmondás. Azt jelenti, a megpróbáltatások megedzik az embert, minél több terhet vállalsz, illetve pakolnak rád, annál erősebb leszel.

Az idei tanévet kezdő diákok bizonyára nagyon erősek lesznek egyszer, mert jó súlyos tarisznyát akasztott az oktatási rendszer a nyakukba. Sok szülővel beszéltem az elmúlt napokban, akiknek gyermekei középiskolába járnak, vagy egyetemi hallgatóként kezdték meg tanulmányaikat idén szeptemberben. Azt mondják, hogy a gimis órarendek szerint a gyerekeknek a hét öt tanítási napjából három napon hét tanórájuk van, a maradék két napon csupán hat. Akad olyan kezdő egyetemista is, akinek reggel nyolctól este nyolcig osztották be az idejét, amit tanulással kell tölteni az intézmény falai között. Az első félévben nem ő dönt, hogy milyen tantárgyakat vesz fel, és hogyan osztja be idejét, energiáját.

Ember, illetve diák legyen a talpán – bármilyen szorgalmas –, aki ezeknek a követelményeknek maximálisan meg tud felelni. Hogy mennyi terhet képes elviselni egy kamaszodó fiatal vagy egy ifjú felnőtt, személyiségfüggő. Van, aki gebedésig képes húzni az igát, s van, aki megteheti, hogy ránt egyet vállán, és önhatalmúlag lesöpri a válláról a pluszterheket, mert megteheti. A szülőkön is nagy a teher. Az ő felelősségük is most, hogy szeretett, óvott pálmájukat meddig engedik terhelni.

