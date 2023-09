A HungAIRy LIFE projekt révén tavasszal a környezettudatos közlekedés népszerűsítése céljából, Eger Bringa néven az önkormányzat közösségi kerékpáros rendszert is létrehozott két állomással. Kiépítésével elsősorban a városban élőket szeretnék ösztönözni arra, hogy autók helyett használják az alternatív közlekedési lehetőségeket. Az önkormányzat tájékoztatása szerint az áprilisban átadott közösségi kerékpáros rendszer népszerű, de az elektromos rollerek is meghódították a várost. Augusztus közepéig közel 200 kerékpár-bérlést jegyeztek, a szolgáltatást legtöbben napijegy vásárlásával vették igénybe: 119 napijegy fogyott, de 3 napos jegyet, heti jegyet, valamint havi és féléves bérletet is vásároltak, tehát állandó használói is vannak a lehetőségnek.