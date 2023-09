Javában zajlik a gyöngyöspatai Kisboldogasszony plébániatemplom belső felújítása, számolt a felújítás menetének nyilvánosság elé tárása céljából létrehozott Gyöngyöspata - A megújuló Kisboldogasszony templom oldala a Facebook felületén. Portálunkon már beszámoltunk arról, hogy a munkálatok miatt a felbecsülhetetlen egyháztörténeti kincseket őrző, több mint 800 éves római katolikus templom bizonytalan ideig nem látogatható. Az egyházi épület külső felújítása után soron lévő templombelső rekonstrukciójáról korábban Maka Attila, a gyöngyöspatai egyházközség képviselője közölt részleteket portálunkkal.

– Többek között szükségessé vált az északi oldalon lévő barokk ablakok komplett cseréje. A falhoz való hibás illesztés miatt befolyik mellette a víz. A belső homlozatot is kell megújítani, nagyon fontosak a szerkezeti megerősítések acéllal. A Szent Mihály oltárt emiatt átmenetileg le is kell bontani, egyúttal szeretnénk elszállíttatni restaurálásra. Emellett az erős, illetve a gyenge áramú elektromos rendszereket rendbe kell tenni a díszvilágítással együtt. Kőrestaurátori munkák, biztonságtechnikai eszközök telepítése is előttünk áll. Sajnos, az orgona motorja is a végét járja, s a padok is felújítandók a fűtésük megoldásával együtt. A hangosítás és kivetítés megoldása is szükséges, utóbbi a templom kitakarása nélkül, üvegfóliával. Még rendelkezünk tartalékkal, azonban ha bármilyen rejtett hibába ütközünk, amire kevés a pénz, akkor átmenetileg meg kell állni – részletezte korábban Maka Attila.