– Az évek óta életveszélyes állapotban lévő Garzonház-korlát felújításának közbeszerzése nemrégiben lezárult. Most a folyamat végére érve kiderült, „véletlenül” éppen három olyan cégnek sikerült részt vennie a közbeszerzésben, amelyek vastagon kapcsolódnak a NER-hez és Mészáros Lőrinchez – írta közleményben a Demokratikus Koalíció egri szervezete. Hozzátették, az előzőek révén Mirkóczki Ádám testvéréhez, Borbás Balázshoz és így közvetlenül város polgármesteréhez is kapcsolódnak. Kiemelték, az idén júniusban 117 millióra becsült ár alig egy hónap leforgása alatt nagyjából 60 millió forinttal drágult meg, szerintük ez lopás. Arról is írtak, hogy Farkas Attila alpolgármester az országos sajtónak hazudik véleményük szerint.

– Ugyanis egy cikkben azt állítja, nem ők hívták meg a NER-közeli vállalkozókat, ami tényszerűen hazugság, ugyanis pontosan ez történt. És ettől csak még inkább megdöbbentő, hogy a polgármester, aki néhány hónapja még azt nyilatkozta, hogy 100 millió forintba sem kerül a felújítás, most a 170 millió körüli árat még csak nem is kommentálja, inkább maga helyett alpolgármesterét küldi harcba. Szégyen! Mindannyiunk és az egész város szégyene, hogy ilyen emberek ülnek városunk élén. Akik sajtókérdésekre tényszerűen hazudnak vagy elmenekülnek a válaszadás elől. Ideje, hogy végre változást hozzunk Egerbe. Ideje, hogy végre olyan emberek kerüljenek döntéshozó pozícióba, akik számára Eger és az egriek az elsők, nem pedig a másfélszeresére drágított beruházások. Ideje, hogy Egerben végre rend legyen. Mi erre a feladatra vállalkoztunk, mert dolgunk van Egerrel! Akik lopnak, azokat pedig el fogjuk számoltatni. Ha fideszes, ha álellenzéki, ha független – írta a Demokratikus Koalíció.

Továbbra is javasoljuk Balla Péternek a szélnek eresztett egykori OPNI ( Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet – a szerk.) szakembereinek segítségét, mert napról napra ennyi képtelenséggel előállni már kóros – reagált a fentiekre Minczér Gábor és Farkas Attila alpolgármester.

– A jövő héten milyen újabb ostobaság lesz Balla “leleplező” témája!? Esetleg, hogy a polgármester eladja az egri várat? Netán lebetonozzuk az Érsekkertet? Eger közpénzen küld űrhajóst a Holdra? Értjük mi, hogy Ballának rendkívül kínos az akkumulátorgyáras hazugsággal való lebukás, de ez nem indokolná újabb és újabb eszement kitalációk terjesztését, hacsak nem az, hogy ennyi az összes mondanivalója Egerről – írták a közleményben.