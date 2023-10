A következő időszakban élénkülés jöhet az országos és a Heves vármegyei lakáspiacon egyaránt, ami jól is jöhet az elmúlt időszakban látott megtorpanás után, ugyanis számottevően átalakult a használt lakások piaca az elmúlt évben. Ez pedig az egyre szélesebb kínálattal, a bizonytalan gazdasági környezettel, a kiadások növekedésével magyarázható – áll az ingatlan.com legfrissebb piaci elemzéséből, amely ismerteti a szeptember végi árakat.

Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője azt mondta, új egyensúly alakult ki az idén, mivel még mindig hiány van vevőkből.

– A kereslet csökkent mindenhol, így Budapesten, a vármegyeszékhelyeken, a kisebb városokban és a településeken is beállt egy, a korábbi évekhez képest alacsonyabb szintre. Mindez az árakra is hatással volt. Már 2022 második felében is nagyon lelassult a drágulás üteme, ám a piac lendülete akkor még néhány százalékos áremelkedést hozott. Ezzel szemben 2023-ban január óta szinte minden településen stagnáltak az árak – mondta.

Bár a lakáspiaci keresletet nagyban meghatározó országos és vármegyei nettó átlagkeresetek éves szinten 14 százalékkal 370 ezer, illetve 15 százalékkal 341 ezer forintra nőttek, ám a mindennapi kiadások jelentősen emelkedtek, így a fizetések vásárlóereje visszafogottabbá vált. Ebben a bizonytalan környezetben pedig sok háztartás óvatos maradt és későbbre halasztotta a lakóingatlan-vásárlást.

Az elemzés szerint Heves vármegyében szeptember végén a használt lakóingatlanok átlagos négyzetméterára 362 ezer forint volt, szemben az egy évvel korábbi 355 ezer forinttal. Az eladásra kínált lakóingatlanok átlagára ugyanakkor csökkent: 31,5 millió forintnál jár az idén, míg egy évvel korábban 32 millió forint volt. Tehát a négyzetméterárak emelkedését a lakóingatlanok átlagárának csökkenése kísérte. Ez pedig azt jelenti, hogy a kínálatban nagyobb lett a kisebb alapterületű lakások aránya a vármegye piacán, akárcsak a nagyvárosokban és Egerben is.

A vármegyeszékhelyen ugyanis az átlagos négyzetméterár 569 ezer forintot tett ki, ami drágulást jelent a tavalyi 511 ezer forinthoz képest. Az egri lakóingatlanok 41,9 millió forintos átlagáron szerepelnek a kínálatban, míg egy évvel korábban 44,9 millió forint volt. A vármegye legjelentősebb lakásválasztékát felvonultató települések közül Gyöngyösön, Hatvanban, Hevesen és Füzesabonyban az átlagos négyzetméterár 242-449 ezer forintra változott a tavalyi 215-446 ezer forintról. Míg az eladásra szánt lakóingatlanok átlagára ezekben a városokban 25,9-38 millió forintot tett ki most szeptemberben, miközben tavaly 24,8-44,5 millió forintról volt szó.

Balogh László szerint az őszi hónapokban valamennyire élénkíthetik a keresletet a piacra visszatérő nagyvárosi csokos vevők, akik kihasználhatják a stagnáló ingatlanárak nyújtotta lehetőségeket. Ezek a vásárlók nem csak a 2023-ban még elérhető vissza nem térítendő lakástámogatásokat tehetik zsebre, hanem az ezekhez kapcsolódó kedvezményeket is. A szakember szerint a gyengébb keresletnek köszönhetően kialakult új lakáspiaci egyensúly miatt az őszi hónapokban sem kell a lakások jelentős drágulásától tartania a piacra lépő vevőknek.

