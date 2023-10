Horváth Richárd a döntést azzal indokolta, miszerint így szeretnének segíteni azokon, akik számára gondot jelent az étkezési térítési díj kifizetése, de nem tudják igénybe venni a törvény szerint meghatározott ingyenes lehetőséget. Hangsúlyozta, hogy folyamatosan újabb és újabb támogatási formákat vezetnek be, mert – szavai szerint – olyan világban élünk, amihez folyamatosan alkalmazkodni kell, s a hatvaniak a nehéz helyzetekben is támogatják egymást. Aláhúzta, hogy a mostani immár a hatodik olyan támogatási forma, amellyel az önkormányzat segíti a helyieket: a most elfogadott rendelkezés mellett továbbra is igényelhető a lakásrezsi, az életkezdési „babakötvény”, a nyugdíjasok és első osztályos diákok, valamint az első lakáshoz jutók támogatása is.