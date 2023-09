Az ünnepi esemény folytatásaként Pro Urbe díjat kapott Monori Géza, a Hatvani 5. Számú Általános Iskola nyugalmazott földrajz-testnevelés szakos tanára. A pedagógus rengeteg kupát és oklevelet szerzett diákjaival az évek során, ami az intézmény számára méltó dicsőség és hírnév országszerte. Jelenleg is aktívan vesz részt óraadó tanárként a mindennapokban. A város sportéletébe is aktívan bekapcsolódott, edzője volt az FC Hatvan serdülő- és ifjúsági labdarúgó csapatának. Monori Géza 2005-ben megalapította a városi és körzeti testnevelők részvételével a Hatvani Góliát Diáksport Egyesületet, ami a mai napig összefogja az általános iskolai labdarúgást, a diákolimpiai versenyeken való részvételt. Munkáját több díjjal ismerték el az évek során, így például megkapta a Magyar Labdarúgó Szövetség Emlékérmet, valamint Hatvan Város Önkormányzatától a Hatvany Irén kitüntető emlékérmet. Jelenleg is fáradhatatlanul és aktívan támogatja a diákokat a sport és tanulás terén egyaránt.