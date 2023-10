Csákvári Antal, az Egri Végvár Polgári Körök Egyesületének elnöke portálunknak elmesélte, hogyan sikerült az erdélyi kirándulás, és miért döntöttek úgy, hogy filmet készítenek belőle.

– Augusztusban újra meglátogathattuk zetelakai barátainkat, akikkel az egyesületünk 2006 óta van kapcsolatban. Ismét nagy szeretettel fogadtak minket, csodálatos napokat töltöttünk el ott, fantasztikus műsorral készültek számunkra. Gyimesbükkre is elutaztunk, ott a programok között szerepelt, hogy a gyimesi csángók zenéltek, táncoltak nekünk, s minket is megtanítottak néhány lépésre. Pusztinát és Moldvát is útba ejtettük. Felejthetetlen élményekben volt részünk az öt nap alatt – részletezte.