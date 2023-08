-Úgy, hogy ezt a bákói egyházi vezetők megakadályozták, nem nézték jó szemmel, és magyarul sem misézhettek.

-Igen, ez ma már ismert itthon is. Nyisztor Ilona népdalénekes tanárnő fogadott minket Pusztinán, s elvitt minket a Szent István templomba. Ez a régi katolikus templom arról nevezetes, hogy a mennyezetén Szent István király felirat volt, amit a román hatalom lefestetett, mert úgy gondolják, hogy ezzel is felgyorsíthatják az ott élő magyarok asszimilációját. Ilona a templomban egy egyedi, csodálatos fél órás műsorral, népdal előadással örvendeztetett meg minket. A közelmúltban a magyar állam költségén épült Magyar Házban fiatalokkal találkoztunk, akik gyönyörű magyarsággal mondtak nekünk verseket, énekeltek dalokat. A vendéglátás is a csángók ételeit idézte. Az ottani lakodalmi ételnek számító töltött szőlőlevelet kaptunk. Ide is hoztunk magunkkal pénzadományt. A Magyar Ház működtetésére 50 ezer Forintot adtunk át Nyisztor Ilonának. De azt is tervezzük, hogy az iskolakezdés megkönnyítésére a moldvai csángó diákok számára pénzt utalunk át a Nyisztor Ilona által vezetett egyesületnek.

Visszatérve Moldvából Gyimesbükkre a búcsúesten Antal Tibor és nyolcesztendős fia remek zenei előadással fogadott minket. A kisfiút hallgatva többeknek könny szökött a szemébe. A gyimesi szoros jelentőségéről Deáky tanár úr beszélt, s az eredeti határkő mellett a korábbi ottjártunk óta felújított őrházat is megnézhettük. Egy idegenvezető kalauzolásával a közelmúltban felújított marosvásárhelyi kultúrpalotát is megtekinthettük, ahol elgyönyörködhettünk Róth Miksa üvegablakaiban is. Kolozsváron megnéztük a Szent Márton templomot és Mátyás király szülőházát is. Ez utóbbi esetében megtapasztalhattuk, hogy az angol nyelvű emléktábla szomorú példája a román történelemhamisításnak.

Szerencsére a lélekemelő úton filmes dokumentaristánk is akadt. Rácz Kristóf örökítette meg az utazás fontos pillanatait, s hamarosan Egerben is bemutathatjuk a 2023 nyarán megvalósított missziós küldetésünkről szóló filmet. Civil szervezetünk fontosnak tartja az olyan magyar értékek képviseletét, mint a család, a nemzet és a hazaszeretet itthon és a határon túl is. Megújult szervezetünk ezen munkálkodik és nem titkolt célunk, hogy a hasonló programok segítségével másokat is biztassunk, hogy lépjenek be tagjaink sorába és vegyenek részt Eger kulturális és közéletében - magyarázta Csákvári Antal.