A Hír TV Zsuzsi asztala című műsor legújabb adásában a műsorvezető, György-Horváth Zsuzsa Tarnabodra látogatott el, ahol bekapcsolódott a helyi kertészet munkájába, megismerkedett a bodag készítés fortélyaival, valamint azt is megtanulta, hogy milyen különleges tárgyakat lehet készíteni elektronikai hulladékokból.

A műsorvezetőt a Bencsik család fogadta a településen. A család abban hisz, hogy az ország egyik eldugott falujában is lehet sikeres vállalkozást fejleszteni, és most már azt is megtanulták, hogy ehhez társadalmi felzárkóztatási modellre van szükség. Ez utóbbit pedig nem másoktól várják, hanem a helybeliekkel összefogva maguk dolgozzák ki.