Százezer forint jutalmat ígér Nagy Sándor, Recsk polgármestere annak, aki érdemi információval segíti a drogdílerek lebuktatásában. Vasárnap éjszaka közösségi oldalán osztotta meg a felhívást. Azt írta: az elmúlt hetekben településünkön drog tekintetében változás nem történt. Az ismert személyek továbbra is árulják, és egyre több idegent kell esténként elzavarni a településről. Az is előfordult, hogy mentőt, rendőrt hívott rájuk. Olyan is volt többször, hogy saját maga tessékelte ki a községből a terjesztőt.