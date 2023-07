– A magam részéről addig folytatom ezt a küzdelmet, amíg nyugalom nem lesz a faluban. A térfigyelő kamerák is működnek. Ha rajtakapunk valakit hasonló cselekményen, garantáltan rendőri kísérettel távozhat. Azt tapasztalom, hogy a nyilvános megszégyenülés lehetősége már önmagában is visszatartó erő. A lakosság haragja, megvetése jól érzékelhető. Minden gyanús esetet azonnal jeleznek, s próbálok pillanatok alatt személyesen megjelenni és kérdőre vonni terjesztőt, fogyasztót egyaránt. Talán ennek is köszönhető, hogy az elmúlt napokban némileg csökkent a balhék száma. Ezzel azonban nincs vége a harcnak. Továbbra is kitartóan figyelünk, és azonnal cselekszünk - zárta gondolatait.

