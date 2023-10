Mint arról portálunkon beszámoltunk, Outdoor fesztivált szerveztek Felsőtárkányban. A program célja az volt, hogy minél több emberrel szerettessék meg a mozgást. Ezért számos különleges aktivitást próbálhattak ki az érdeklődők.

A Hír tv stábja is ellátogatott a rendezvényre. Mint írják, nem ez az első alkalom, hogy különleges mozgásformákkal telik meg a Felsőtárkányi tó partja. Pető János és csapata itt üzemeltet Via ferrata pályákat, de szerettek volna valami pluszt nyújtani az embereknek. Kicsik és nagyok olyan elfoglaltságok közül választhattak, mint a nordic walking és különböző kerékpárok is testközelbe kerültek. A tájékozódási terepfutás is többeket megmozgatott.

Kiemelték, nagy sikert arattak a különböző Via Ferrata útvonalak is. Itt a sziklába rögzített acél kötelek segítségével lehetett haladni vezetett túrákon. A szervezők bíznak benne, hogy sokan kaptak kedvet ahhoz, hogy a fesztivál után is folytassák az aktív életmódot.