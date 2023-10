Az első előadást Dulibán Lászlóné, a miskolci Erzsébet Hospice főnővére tartotta, aki áttekintést adott a palliatív és hospice ellátás helyzetéről az országban és be is mutatta saját alapítványukat, tevékenységüket. Mint mondta, ez nem elfekvő, ez az ellátás multidisciplináris, folyamatosan fejlődik, új ellátási formákat vezetnek be, a beteget és a családot egységként kezelik, gyászcsoportot is működtetnek. Beszélt a palliatív ellátásról, amikor már a tüneteket, a fájdalmat enyhítik, leggyakrabban rákbetegeknél. Döntésekben segítenek, csökkentik a depressziót, a családoknak pénzügyi, jogi tanácsokat adnak, segítenek feldolgozni a veszteséget. A palliatív ellátással az a cél, hogy javítsák a tájékozottságot, együttműködést, pszichés állapotot, az életminőséget, reálisabb célokat tűzzenek ki, s meghosszabbítsák a beteg életét.

A hospice ellátásra hazánkban 500-1000 ágynak kellene lennie, most 400 van, küzdenek azzal, hogy nincs graduális képzés, kevés a jó orvos és ápoló, országon belül eltér az osztályok ellátási minősége, s alulfinanszírozott a terület, mind az intézményi, mind az otthoni ellátás. Ők a kórházban is segítenek a végstádiumú betegeknek, legyenek fekvőbetegek, vagy járóbetegek, otthoni komplex ellátást is nyújtanak. Átlagosan 21 napig gondoskodnak valakiről, 82 százalék a halálozási arány, nyolc nap a várakozási idő, 13 százalékos a hazabocsátási arányuk. A dolgozóknak is nagy lelki és fizikai terhet jelent a munka és a betegek elvesztése. Egyre több az otthon kezelt beteg és a járóbeteg is. A betegek életét játékkal, zenével, képzőművészettel igyekeznek jobbá tenni. A részleg egyébként klinikai kutatásokban is részt vesz, legyen szó kezelési módokról, gyógyszerekről. Készült róluk film, könyv is, és próbálnak adományokat szerezni a működéshez.