– Nagy szeretettel fogadta mindenki az új sarudi attrakciót, nem is gondoltuk, hogy ősszel még fogadhatunk látogatókat. A sikeren felbuzdulva előre hoztuk több állat beszerzését, hogy még több barát várjon itt benneteket. Azonban amíg mi Ónodra tartottunk, kóbor kutyák szöktek be az Apraja Farmja területére, és szörnyű pusztítást hajtottak végre. Halomra öltek közel 100 tengerimalacot, 4 nyulat és egy kiscicát - részletezték a szomorú esetet a posztban.

Kiemelték, már megfogták az egyik visszatérő kóborkutyát, azonban a gazdátlan ebek tucatszám mászkálnak szabadon Sarudon. Lassan nem mernek sétálni vagy biciklizni az emberek az utcákon.

– Emberek! Felelős vagytok azokért az állatokért, akiket befogadtok, akiket az utcán etettek! Vannak szabályai az állatartásnak. S van felelőssége a gazdáknak. Sarud egy gyönyörű település, amihez nem illik ez a hozzáállás. Vigyünk minden befogott kutyát a sintértelepre? Téged nem érdekel, ha elaltatják a kutyádat? A képen látható kutya az egyik elkövető. Valaki felismeri, ki lehet a gazdája? Szívesen beszélgetnénk vele arról, mi is a felelős állattartás. Ez az eset Sarud közepén történt. Körbekerített telken. Reméljük megtaláljuk a megoldást, hogyan védjük meg az Apraja Farmja lakóit, és hogyan vessünk véget ennek a "kutyavilágnak"! Kíváncsian várjuk, lesz -e gazdája a kutyának, akit most még elengedtünk. De ha nincs más megoldás, egyesével fogjuk be őket - hívták fel a figyelmet.

Hozzátették, igyekeznek pótolni az állatokat. Erre a legrosszabb álmukban sem gondoltak.